Le froid a des impacts au Saguenay-Lac-Saint-Jean

La vague de froid extrême qui perdure au Saguenay–Lac-Saint-Jean amène son lot de difficultés et de complications.

La température glaciale est particulièrement difficile pour les personnes qui travaillent à l’extérieur, par exemple sur les chantiers de construction.

«On travaille dehors à l’année, qu’il fasse chaud ou qu’il fasse froid, alors on s’habille en conséquence, a déclaré Éric Bergeron, qui travaille comme monteur assembleur sur un chantier à Place du Saguenay. Si c’est vraiment extrême, on va se réchauffer plus souvent à l’intérieur. On surveille aussi nos partenaires de travail pour les engelures.»

La vague de froid donne aussi des maux de tête aux automobilistes. Pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la journée de samedi a été la plus occupée chez CAA-Québec jusqu'à maintenant cet hiver, alors que près de 400 appels ont été enregistrés pour des demandes d'assistance routière, comme le survoltage.

Habituellement, le service reçoit plutôt entre 100 et 150 appels par jour en moyenne.

Les garagistes sont d’ailleurs débordés.

«Normalement, on a environ 100 appels par jour. Présentement, c’est au-dessus de 200», précise le copropriétaire du garage Place d’Armes à Chicoutimi, Alain Villeneuve.