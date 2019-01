Souffrant d’une maladie auto-immune dégénérative. Janie Boulianne-Gref doit la vie à une parfaite inconnue qui s’est manifestée pour lui offrir son rein.

Après avoir subi des complications à la suite de la transplantation effectuée en mai dernier, Janie peut maintenant croquer dans la vie à pleines dents.

«Moi j’ai été prise à la dernière minute, affirme Janie en entrevue avec Denis Lévesque. Disons que la maladie est passée sous le radar. En fin de compte, on m’a retrouvée avec 7 % de fonctions rénales quand je suis arrivée à l’hôpital.»

Dès son diagnostic, il y a plus de trois ans, elle a dû commencer à subir des traitements de dialyse trois fois par semaine.

«Mon monde a totalement basculé», raconte celle qui a dû poursuivre ses traitements pendant deux ans et huit mois.

Jusqu’à ce qu’un jour, une personne qui suivait ses histoires sur les réseaux sociaux lui propose l’impensable.

«J’ai commencé à aimer ses publications. Je trouvais que c’était intéressant, raconte Marie-Ève Cronin. C’était très constructif. J’ai commencé à suivre Janie et tout bonnement, dans un événement en juin 2017, je l’ai rencontrée. Je suis allée la voir. Je l’ai félicitée pour le cheminement qu’elle avait accompli depuis son diagnostic.»

Elle lui a ensuite proposé de lui donner son rein.

«Tout bonnement comme ça, je lui ai dit que si je pouvais, je lui donnerais un rein, ajoute la femme. Et de là, j’ai communiqué avec le service de néphrologique de l’hôpital de Sherbrooke et on a commencé le processus.»

Les deux femmes sont aujourd’hui devenues des amies très proches et elles se donnent de leurs nouvelles tous les jours.

Voyez cette entrevue avec Denis Lévesque dans la vidéo ci-dessus.