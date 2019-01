L’interception d’un missile filmée par un skieur

L’interception d’un missile syrien par Israël a été filmée par la caméra d’un skieur sur le mont Hermon, dans le Golan, sous contrôle israélien, dimanche.

Le missile tirée à partir de la partie nord du plateau du Golan, occupée à la frontière par la Syrie, a été captée sur caméra par Elad Ben Moshe.

L’armée israélienne a annoncé que le site de ski prisé du mont Hermon serait fermé ensuite pour la journée.

Israël a ensuite frappé ce qu'il a présenté comme des cibles iraniennes en Syrie, causant la mort de 11 soldats selon une ONG.

Ces hostilités, présentées par Israël comme la riposte à un tir de missile iranien, sont le dernier épisode en date d'un affrontement qui a vu Israël attaquer ces derniers mois à de multiples reprises chez son voisin syrien des positions iraniennes ou des convois d'armes destinés à un autre allié du régime de Bachar al-Assad, le Hezbollah libanais et pro-iranien.

Elles se produisent au moment où le régime syrien, soutenu par l'Iran, le Hezbollah, mais aussi la Russie, a repris après plus de sept ans de guerre le contrôle des deux tiers du pays face aux rebelles et jihadistes, et où le retrait annoncé des États-Unis crée l'incertitude.

Le gouvernement israélien martèle qu'il continuera à empêcher par la force l'Iran, son grand ennemi, de s'ancrer en Syrie. Depuis peu, il revendique beaucoup plus ouvertement ses actes offensifs en Syrie.

Déclenché en 2011 par la répression sanglante de manifestations prodémocratie par le régime Assad, le conflit syrien s'est complexifié au fil des ans avec l'implication de puissances régionales et étrangères et de groupes jihadistes.

Il a fait plus de 360 000 morts, déplacé des millions de personnes, et bousculé l'équilibre géopolitique régional.