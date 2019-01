Pas de tête-à-tête Labeaume-Trudeau

Il n’y aura pas de tête-à-tête cette semaine entre Régis Labeaume et Justin Trudeau au moment du passage du premier ministre du Canada à Québec.

«Il n’y a pas de rencontre prévue. Ils se sont vus il y a un an à l’hôtel de ville et on a un suivi régulier de nos dossiers avec les responsables du bureau du premier ministre», a indiqué Paul-Christian Nolin, attaché de presse du maire.

En janvier 2018, lors de son passage à Québec, le premier ministre avait promis «des centaines de millions de dollars» d’Ottawa pour permettre à Québec de réaliser son tramway.

À ce moment-là, les détails du réseau de transport structurant n’étaient pas encore connus.

Conférence de Trudeau

Ce vendredi midi, M. Trudeau donnera une conférence à l’occasion d’une activité de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ).

Au bureau du premier ministre, on nous a fait savoir que M. Trudeau ne restera à Québec qu’une seule journée.

Il participera à l’activité de la CCIQ ainsi qu’au début du congrès 2019 de l’antenne québécoise du Parti libéral du Canada (PLC).