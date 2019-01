Les révélations de notre Bureau d’enquête sur la vente de plusieurs propriétés d’Arthur Porter et de sa femme sous le nez des autorités canadiennes ont fait se poser des questions à nos jouteurs.

«On dirait qu’on ne sait pas où mettre les ressources dans notre système de justice», a dit en préambule Thomas Mulcair.

«Le public regarde ça et se dit "je pensais qu’un principe de base dans notre société c’est que la loi s’applique à tout le monde". De toute évidence, ce n’est pas le cas (...) Si vous faites une petite erreur ils vont vous tomber dessus, ils vont vous saisir, bloquer vos comptes et bonne chance, vous allez devoir vous dépêtrer pendant cinq ans et n’aurez aucun mot à dire. Mais lorsqu’il s’agit de dizaines ou de centaines de millions, c’est comme si on n'était plus capable de compter.»

«Normalement on aurait dû empêcher les transactions des résidences situées aux États-Unis», a ajouté Stéphane Bédard.

«Les intérêts québécois auraient dû être protégés. Mais on semble avoir manqué cela, c’est étonnant parce que le système de droit fonctionne bien dans ces cas-là. À la Barbade c’est une chose, mais ailleurs nous avons des accords de réciprocité.»

Voyez leurs échanges dans la vidéo ci-dessus.