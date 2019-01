Tempête de neige: au travail, beau temps mauvais temps!

Lors de journées de tempête, alors que la prudence nous incite à demeurer à la maison en sécurité, de nombreuses personnes sont malgré tout au boulot. Tous ceux en fait dont le travail est essentiel par tous les temps.

C'est le cas des remorqueurs pour qui le travail n'a pas manqué au cours des dernières heures. Pour preuve, les employés de Remorquage Provincial Jacques D'Anjou de Rimouski ont porté assistance à 57 automobilistes dont le véhicule était enlisé dans la neige, dont deux ambulances et sept chasse-neige.

Les policiers, pompiers et ambulanciers ne chôment pas non plus lors de journées de tempête. Mais malgré l'ampleur de la tâche, les policiers sont toujours prêts au pire.

Et qui dit tempête dit déneigement, un travail essentiel. Et une fois la tempête passée, il restera encore beaucoup à faire. La Ville de Rimouski estime qu'il lui faudra au moins deux semaines, de jour et de nuit, pour ramasser toute cette neige.