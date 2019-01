Trump nommé dans la catégorie du pire acteur

Donald Trump pourrait récolter plus d’un prix à la prochaine cérémonie des Razzies, qui récompense le pire du cinéma américain. Le président a retenu l’attention du comité de sélection par sa présence dans non seulement un, mais deux films.

À la veille du dévoilement des nominations aux Oscars, «Death of a Nation», du réalisateur Dinesh D’Souza, figure parmi les favoris des 39es Razzies.

Donald Trump se trouvait au cœur de ce docudrame qui établit un parallèle entre sa présidence et celle d’Abraham Lincoln. La nomination dans la catégorie du pire acteur inclut également la présence de Trump dans le documentaire de Michael Moore, «Fahrenheit 11/9».

Dans cette catégorie, Trump est accompagné de Johnny Depp (Sherlock Gnomes), Will Ferrell (Holmes & Watson), John Travolta (Gotti) et Bruce Willis (Death Wish).

Par ailleurs, la première dame Melania Trump, de même que la conseillère à la Maison-Blanche Kellyanne Conway, sont aussi en lice dans la catégorie de la pire actrice de soutien pour leur «rôle» dans «Fahrenheit 11/9».

«Gotti» parmi les favoris

Le film «Gotti», mettant en vedette John Travolta dans le rôle du gangster John Gotti, n’a retenu l’attention que pour les mauvaises raisons cette année. Il a notamment réussi l’exploit peu enviable de maintenir une note de 0 % sur le site spécialisé Rotten Tomatoes. Il part ainsi favori aux Razzies avec six nominations, dont pire film et pire acteur.

«The Happytime Murders», «Holmes & Watson», «Robin Hood» et «Winchester» sont également en lice dans la catégorie du pire film.

Plusieurs acteurs et actrices chéries des cinéphiles pourraient ajouter un Razzie à leur palmarès. Notamment, la gagnante d’un oscar Hellen Mirren est en nomination pour son rôle dans «Winchester». Melissa McCarthy, qui pourrait bien être en nomination aux Oscars pour son rôle dans «Can You Ever Forgive Me?», est aussi en lice pour ses rôles dans «The Happytime Murders» et «Life of the Party».

Pour consulter la site complète complète des nominations.