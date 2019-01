Une météo différente au sommet de Montréal

Les autobus ne circulaient pas sur la rue d’Eric Romano dimanche, les piétons peinaient à la gravir et les rafales y étaient violentes, mais il a l’habitude : ça fait 20 ans que ce Montréalais vit dans les plus hautes altitudes de l’île, sur l’avenue Ridgewood dans Côtes-des-Neiges.

Elle serpente le mont Royal vers le sommet Westmount, à côté de l’oratoire Saint-Joseph et est la troisième rue habitée la plus élevée de Montréal, après Summit Circle et l’avenue Oakland dans Westmount.

«C’est toujours amplifié par rapport au reste de la ville. Souvent, il y a de la neige le matin quand je sors sur mon balcon, mais si je me rends sur le Plateau il pleut. Quand j’ai commencé à habiter ici, je partais souvent de chez moi avec un manteau dont je n’avais plus besoin dès que j’arrivais au métro Guy-Concordia... j’en ai même perdus quelques-uns en les oubliant pendant la journée», relate-t-il.

Avec le temps, M. Romano a appris à estimer la température qu’il fera ailleurs en ville comparativement à chez lui. Et pour tous ses déplacements dans le quartier, où il travaille en plus d’habiter... il a investi dans un manteau de qualité.

En hauteur

L’avenue Ridgewood culmine à 170 mètres d’altitude, soit 100 mètres de plus que le début du Plateau-Mont-Royal et 150 mètres plus haut que certaines parties du centre-ville.

M. Romano aime observer les phénomènes propres à ce secteur de la ville, notamment ce qu’il appelle le «givre de Ridgewood», qui se produit à l’aube au printemps quand la rosée gèle. «Ça arrive seulement quelques jours par année. Pendant une heure ou deux, les trottoirs sont comme des patinoires et les piétons marchent directement dans la rue. Puis, le soleil fait fondre la glace», rapporte-t-il.

Avec un dénivelé de 40 mètres en seulement 700 mètres de distance, par temps de gel, les résidents doivent d’ailleurs faire attention où ils mettent les pieds pour ne pas dévaler la pente quand c’est glissant.

Surtout le vent

Selon Alexandre Parent, météorologue chez Environnement Canada, c’est surtout l’exposition au vent dans la montagne qui modifie la température ressentie.

«[À Montréal], l’altitude ne fait pas une grande différence en termes de température sur le thermomètre, mais le refroidissement éolien a un impact», souligne-t-il.

À titre d’exemple, les vents enregistrés dimanche après-midi à l’aéroport de Montréal, un secteur qui est aussi très exposé au vent, étaient de 50 km/h, ce qui donnait une température ressentie de -33 degrés. À McGill, un secteur protégé notamment par les édifices environnants, ils étaient de 20 km/h, ce qui donnait une température ressentie de -28 degrés. Aux deux endroits, le mercure indiquait pourtant -18 degrés.

S’il faut plus s’emmitoufler là où le vent souffle fort, les Montréalais qui habitent dans des quartiers plus densément peuplés pourraient toutefois avoir à pelleter davantage : la neige qui s’accumule sur les toits plats de certains immeubles avant d’être soufflée et de retomber directement dans les ruelles et entrées de cour peut faire passer de 20 à 30 cm les accumulations sur la chaussée. «Ça donne l’impression qu’il y a eu plus de précipitations que dans un quartier de maisons unifamiliales du West Island, même si ce n’est pas le cas», explique M. Parent.

L’inverse l’été

Pour Eric Romano, les désagréments liés au climat là où il habite sont amplement compensés lorsque vient l’été; la température plus fraîche et les grands coups de vent sont alors les bienvenus, surtout lors des canicules.

«Quand on fait un barbecue l’été, c’est beaucoup plus agréable, mes amis sont bien contents de venir ici!» lance-t-il.

Alexandre Parent précise qu’au printemps et en été, quand il y a du soleil, il peut cette fois y avoir une différence même sur le thermomètre. «Le béton et l’asphalte au centre-ville accumulent la chaleur, ce qui n’est pas le cas dans la montagne», dit-il.