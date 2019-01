Vidéotron s’associe à une startup montréalaise pour ses opérations de recouvrement

Vidéotron utilisera dorénavant la technologie de Courriel Certifié de l’entreprise Lexop pour ses opérations de recouvrement des soldes en souffrance.

«La solution de Courriel Certifié développée par la jeune entreprise montréalaise permet à Vidéotron de rejoindre, de façon efficace, des milliers de clients par voie électronique, de suivre le fil de leurs interactions en temps réel et de leur offrir une alternative entièrement en ligne pour s'acquitter de leurs soldes en souffrance», a expliqué Vidéotron, lundi, dans un communiqué.

L’outil ne sera pas utilisé pour les comptes à jour.

L’intégration officielle de la nouvelle technologie survient dans la foulée du succès d’un projet pilote mené par les deux entreprises.

«Depuis des décennies, l’industrie du recouvrement a recours aux méthodes de communication dites «traditionnelles» telles que le téléphone, le courrier et le courrier recommandé, a mentionné Vidéotron. La technologie de Courriel Certifié de Lexop constitue l'alternative électronique idéale aux méthodes traditionnelles, car elle combine la simplicité et la rapidité du courriel avec la fiabilité et la traçabilité de la livraison par courrier recommandé. De plus, elle est adaptée aux habitudes des consommateurs d’aujourd’hui qui préfèrent souvent qu’on communique avec eux par voie électronique.»

La vice-présidente et contrôleur corporatif de Vidéotron, Antoinette Noviello, a souligné que «la réussite de ce projet est le fruit d’un travail d’équipe entre une startup et une grande entreprise».

De son côté, la direction de Lexop, une entreprise lancée en 2016, s’est dite ravie de «devenir un partenaire technologique de Vidéotron».

«Leur intérêt pour l’innovation est remarquable et, malgré leur taille impressionnante, l’entreprise a fait preuve d’une grande agilité dans la manière dont elle a mené à bien ce projet pilote», a affirmé le PDG et cofondateur de Lexop, Amir Tajkarimi.