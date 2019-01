Nos jouteurs ont eu un débat houleux sur les propos du premier ministre manitobain, Brian Pallister, qui a reproché lundi à François Legault son comportement envers le gouvernement Trudeau.

«C’est n’importe quoi! C’est juste parce que François Legault a profité de la présence de Justin Trudeau et du fait qu’on soit à la veille des élections fédérales pour avoir une liste d’épicerie. Allo, M. Pallister, on appelle ça faire de la politique, je ne vois pas ce qu’il y a de nouveau là-dedans», a lancé Jonathan Trudeau.

«Ce ne sont même pas les "méchants séparatistes" qui l’ont dit, mais M. Pallister qui dit que ça brise l’unité canadienne parce que le Québec ose faire des demandes à Ottawa. Une chance que ce n’est pas quelqu’un du Québec qui a dit ça parce qu’on se faire dire... Mais là, parce qu’il vient du Manitoba, on dit qu’il ne sait pas faire de politique», a répliqué Caroline St-Hilaire.

Les deux sont aussi revenus sur le rapport entre François Legault et le reste du Canada.

«François Legault ne s’est pas fait d’amis lors du Conseil de la fédération avec ses déclarations mal avisées sur le pétrole sale», a dit Jonathan Trudeau.

«Il a été élu pour défendre le Québec et les Québécois (...) Il dit qu’il est le premier ministre du Québec et ce qu’il avance. Ça peut déplaire au reste du Canada, mais il le fait dans le but de défendre le Québec», a répondu Caroline St-Hilaire.

