Artères en chantier: les secteurs admissibles à l’aide financière dévoilés

Les commerçants d’une vingtaine d’artères affectées par des travaux majeurs pourront toucher dans les prochains mois à l’aide financière promise par la Ville de Montréal.

Le comité exécutif doit officiellement adopter mercredi 21 ordonnances qui déterminent les secteurs admissibles au programme d’aide et la période des travaux.

Montréal a réservé 25 millions $ jusqu’en 2022 pour dédommager les commerçants qui ont subi des pertes financières par des chantiers. Ils pourront recevoir jusqu’à 30 000 $ par année et l’aide est rétroactive à partir du 1er janvier 2016.

Parmi les artères admissibles, on compte entre autres la rue Saint-Denis avec un tronçon sur le Plateau et un autre dans Villeray, l’avenue Laurier, la rue Sainte-Catherine Ouest, la rue Saint-Hubert et le secteur touché par les travaux du SRB Pie-IX dans les quatre prochaines années.

Les commerçants pourront déposer une demande à partir de janvier, avait-on annoncé en novembre lors de la présentation du programme, tout en mentionnant que les premiers versements seraient accordés dans les deux à trois mois suivants.

Six mois après la fin des travaux

Chaque secteur pourra recevoir l’aide financière en fonction de la période de travaux déterminée dans son ordonnance. Cette période se termine six mois après la fin du chantier.

«Les impacts que peuvent subir les commerces dans le cadre de travaux majeurs d’infrastructures ne disparaissent pas nécessairement dès la fin des travaux d’infrastructures terminés, explique-t-on dans des documents de la Ville. Les clients ayant pris de nouvelles habitudes, il y a lieu de prévoir une plus longue période d’application au programme.»

Par exemple, les travaux de la rue Saint-Hubert ont commencé le 20 août 2018 et doivent se terminer en juin 2020. La période des travaux est du 20 août 2018 au 31 décembre 2020. Cette date de fin est toutefois sujette à changement et pourrait être modifiée en cours de route selon le moment où les travaux se termineront officiellement.

Montréal reconnaît que l’impact des travaux peut être aussi en périphérie des artères touchées. Certains secteurs, comme les rues Saint-Denis et Jarry Est, incluent donc des rues à proximité de l’artère qui a été en chantier.

Une soixantaine de secteurs pourraient être admissibles d’ici 2022 à l’aide financière, avait indiqué la Ville en novembre.

Les artères admissibles à l’aide financière :

— Saint-Denis (Plateau)

— Saint-Paul Est (Phase 1)

— Notre-Dame Ouest

— Laurentien-Lachapelle

— Saint-Michel (Phase 1)

— Sherbrooke Ouest

— Bishop

— Jarry Est (Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension)

— Laurier Ouest

— Saint-Michel (Phase 2)

— Avenue Cartier (Pointe-Claire)

— Le triangle

— Sainte-Catherine Ouest

— Saint-André (vélorue)

— Boulevard Gouin Ouest (Pierrefonds-Roxboro)

— Avenue Shamrock

— Saint-Hubert

— Saint-Paul (Phase 2)

— Peel (Ville-Marie)

— Saint-Denis (Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension)

— SRB Pie-IX