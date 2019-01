Bebe Rexha jugée «trop grosse» pour être habillée par des designers aux Grammys

La chanteuse américaine Bebe Rexha a fait une virulente sortie sur les réseaux sociaux pour dénoncer des designers qui ont refusé de confectionner une robe sur mesure pour elle en évoquant qu’elle était «trop grosse».

L’artiste de 29 ans mentionne dans sa vidéo que son équipe était entrée en contact avec celles de designers renommés dans le but d’obtenir une robe sur mesure en vue du gala des Grammys, qui aura lieu le 10 février prochain. Or, selon ce qu’elle affirme dans sa vidéo, plusieurs d’entre eux lui ont répondu qu’ils refuseraient de l’habiller «parce qu’elle était trop grosse».

Rexha est en nomination aux Grammys dans la catégorie de la meilleure nouvelle artiste, ainsi que dans «Meilleur duo/performance de groupe country» pour sa collaboration avec le groupe Florida Georgia Line sur la chanson Meant to Be.

La chanteuse indique que sa taille de 8 était considérée trop «grosse» et que les designers refusaient d’habiller des artistes à la taille de 6 ou 8 et plus.

«Si vous considérez que la taille 6 à 8 est trop grosse, je ne sais pas quoi vous dire et je ne veux pas porter vos pu***n de robes», lance l’artiste dans sa vidéo.

«C’est fou! Vous êtes en train de dire que toutes les femmes au monde qui portent du 8 et plus ne sont pas belles et ne peuvent pas porter vos robes, poursuit Rexha. Alors à vous tous qui me dites que je suis trop grosse et que je ne peux pas porter vos robes, je vous emmerde et je ne veux pas mettre vos pu***n de robes!»

En légende de sa publication, Bebe Rexha précise que les designers ont tous les droits de ne pas aimer son style vestimentaire ou sa musique, mais «ne dites pas que vous ne pouvez pas vêtir quelqu’un parce qu’elle n’a pas la taille d’un mannequin de défilé de mode».

«Encouragez les femmes à aimer leur corps plutôt que de faire sentir mal les jeunes filles et les femmes en raison de leur taille», écrit-elle.

«Mon derrière de taille 8 s’en va quand même aux Grammys!», conclut la chanteuse d’origine albanaise, qui a collaboré avec de nombreux artistes, dont David Guetta, Selena Gomez, Louis Tomlinson et Eminem.

Ce n’est pas la première fois qu’une artiste critique l’industrie de la mode de la sorte. En 2012, l’actrice Melissa McCarthy avait révélé que plusieurs designers avaient refusé de l’habiller pour les Oscars en raison de son poids.