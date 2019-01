«Brutal et violent» : la victime de viol alléguée de Chris Brown brise le silence

La jeune femme de 25 ans qui allègue avoir été violée dans un hôtel de luxe de Paris par le rappeur Chris Brown, son garde du corps et un autre ami, raconte une nuit «traumatisante» dans une entrevue accordée au magazine Closer.

Chris Brown, dont la garde à vue pour «viol aggravé» et «infraction à la législation sur les stupéfiants» a été levée mardi en fin d'après-midi, est toujours sous enquête dans cette affaire et réputé innocent jusqu’à preuve du contraire. Aucune accusation n'a cependant été porté contre lui à ce stade-ci.

Selon les allégations de la jeune femme, l’agression sexuelle se serait produite dans la nuit du 15 au 16 janvier, au Mandarin oriental, un hôtel 5 étoiles située derrière la prestigieuse place Vendôme, à Paris.

Elle affirme également avoir préalablement passé une partie de la soirée dans un club du quartier des Champs-Élysées avec le chanteur et d'autres femmes, avant de se rendre à son hôtel.

«Vers 4 h du matin, ils décident de retourner à l'hôtel. Moi je voulais rentrer chez moi, mais une personne de l'entourage de Chris Brown m'a prise par le bras et m'a dit : “Viens on va passer une bonne soirée”», raconte la victime alléguée à Closer.

Une fois à l’hôtel, la jeune femme raconte avoir observé toutes sortes de drogues, dont de la cocaïne, ainsi qu’une quinzaine d’autres filles, toutes «très jolies».

«À un moment, je me dirige vers les toilettes. Chris Brown me suit et m'attrape par le bras droit. Il me fait entrer dans une sorte de vestiaire. Il referme la porte... Ça a duré 25-30 minutes, explique-t-elle. C'est encore trop difficile pour moi de vous expliquer en détail ce qu'il a fait, mais c'était brutal et violent. Il était menaçant et agressif.»

Tour à tour, un ami de Chris Brown et son garde du corps auraient également abusé d’elle.

«C'était trois hommes musclés, agressifs et menaçants. Je n'ai rien pu faire. Je suis traumatisée, je n'arrive pas à surmonter ce qui m'est arrivé et à reprendre mes habitudes. C'est horrible, je suis perdue», continue la jeune femme, qui indique avoir porté plainte deux jours après les événements allégués.

«J'irai jusqu’au bout. Abusée trois fois dans la même soirée par trois hommes différents, c'est insupportable à vivre.»

Coutumier des frasques judiciaires, Chris Brown avait été accusé en 2009 d'avoir violemment frappé la vedette Rihanna, sa petite amie d'alors, que des photos ont montrée sévèrement amochée en plein visage.

L'enquête a été confiée à la police judiciaire parisienne.