«Ce matin quand on a marché à l’extérieur, on a tous été happés par le froid. On a tous pensé à cette pauvre femme de 93 ans qui s’est retrouvée seule dans le froid en plein milieu de la nuit.»

Dans le cadre de sa chronique «Réveillez-vous», Richard Martineau est revenu sur le drame qui secoue la famille de Gilles Duceppe, à qui il offre ses condoléances.

La mère de l’ancien politicien, Helene Rowley Hotte, a perdu la vie alors qu’elle s’est retrouvée embarrée à l’extérieur de sa résidence pour aînés. Elle serait morte d’hypothermie alors que la tempête glaciale commençait à s’abattre sur la métropole, dimanche matin.

«Il y a des questions à se poser. L’établissement est très avare de détails. Une chose est sûre : j’ai 57 ans, et lorsqu’une alarme retentie au beau milieu de la nuit, je suis confus, mêlé désorienté. Tu imagines à 93 ans?», note le chroniqueur.

Il raconte une anecdote qui remonte à deux ans, alors qu’il se trouvait dans un hôtel à Boston, et qu’une alarme d’incendie s’est déclenchée au milieu de la nuit.

«Ce n’était qu’un hôtel», explique le chroniqueur, en précisant que tout a été vérifié dans les moindres détails.

La résidence de Mme Rowley Hotte est un complexe luxueux.

«Imaginez les résidences qui sont moins luxueuses... quand on pense qu’il a fallu forcer certaines résidences à installer des gicleurs! C’est incroyable que ça puisse arriver».

