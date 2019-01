Chris Brown sort les gros mots pour démentir

Le chanteur Chris Brown, arrêté lundi à Paris pour «viol aggravé» et «infraction à la législation sur les stupéfiants», a démenti fermement les accusations sur son compte Instagram.

«Cette p**e ment», peut-on voir écrit sur une image partagée sur son compte Instagram.

«Je veux que ce soit clair... c’est faux et de la vraie merde. JJJJJJAAAAAAAAMMMMMMMMAAAAAAAIIIIIIISSSSSS!!!!! Pour ma fille et ma famille, c’est tellement irrespectueux et c’est contre mon tempérament et ma morale!!!!!»

Moins de quatre heures après la publication, plus de 885 000 personnes avaient «aimé» son message.

Quelques heures après son arrestation, le chanteur a été relâché; aucune accusation n’a encore été déposée contre lui.