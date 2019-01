Clairus conclut un partenariat aux États-Unis

Le Groupe Clairus, une entreprise spécialisée dans le remplacement de verre automobile et le traitement de réclamations basée à Laval, a conclu un partenariat avec la société américaine LRST.

Grâce à ce partenariat, Clairus espère consolider sa présence aux États-Unis et réaliser des gains dans le domaine de la distribution et du remplacement du verre automobile.

La «fine connaissance du marché américain [de LRST] aidera notre équipe des fusions et acquisitions et nous permettra d’élargir rapidement notre champ d’action et d’accélérer notre stratégie de croissance», a commenté Marc Desmarais, président et chef de la direction de Clairus, par communiqué.

Clairus et LRST ont assuré avoir déjà des cibles dans leur mire et avoir entamé des discussions. Des acquisitions devraient d'ailleurs être annoncées au cours de l'année, ont laissé entendre les deux entreprises.

D'ailleurs, le Groupe Clairus a déjà acquis une participation majoritaire dans l'entreprise Advanced Auto Class, basée en Ohio.