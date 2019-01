Court répit avant le retour de la neige

Les Québécois vont pouvoir profiter d’un bref répit avant l’arrivée d’un nouveau système dépressionnaire qui devait sévir sur la province dès jeudi et amener de la neige supplémentaire.

La tempête qui a touché le Québec au cours des derniers jours aura amené sur le sud-ouest et le centre entre 20 et 25 cm de neige, quant à l’Estrie et la Beauce, entre 30 et 35 cm de neige se sont accumulés.

La région la plus touchée a été la péninsule gaspésienne où il est tombé de 50 à 55 cm. Le froid et les vents forts, causant de la poudrerie, ont également rendu les conditions routières difficiles.

L’arrivée d’un nouveau système va amener un mélange de précipitations d’ici jeudi. Jusqu’à 15 cm de neige sont attendus sur certains secteurs. La neige pourrait se changer en pluie dans la nuit de mercredi à jeudi.

D’ici là, la journée de mardi sera ensoleillée pour la plupart des régions.

À Montréal comme à Québec, le soleil sera de la partie, le refroidissement éolien sera de -22°C en après-midi pour ces deux villes. Mercredi, la neige recommencera à tomber et le mercure affichera 0 °C à Montréal et -4 °C à Québec.