La présentation du nouveau Guide alimentaire canadien ce mardi n’a pas pleinement convaincu nos jouteurs.

«Ce que j’ai vu me semble un peu désincarné (...) Là je pense que le guide fait le bonheur des nutritionnistes. Mais dans la réalité de tous les jours, je ne suis pas sûr...», a fait savoir Stéphane Bédard.

«On dirait que c’est même politisé, on s’est rapproché du lobby animal. Je pense qu’on est sur le bord de recommander aux nourrissons de ne plus prendre le lait de leur mère. Cette dérive m’inquiète toujours. On semble diaboliser certains produits. J’ai 50 ans, je ne pense pas que mon médecin va me dire "Stéphane, t’as trop pris de lait, tu vas mourir 10 ans plus tôt". Ça fait abstraction de notre réalité.»

Emmanuelle Latraverse souligne, elle, les bonnes intentions, mais doute que les choses soient intégrées rapidement par les familles.

«Je dis bravo, mais bonne chance! C’est vraiment une révolution qu’on nous suggère en termes d’alimentation», a-t-elle dit.

«Mais la réalité c’est que c’est beaucoup plus facile de faire cuire de la viande pour souper quand on rentre du bureau que de se lancer dans des recettes à base de légumineuses. Surtout bonne chance aux parents et bonne chance à la culpabilisation parentale. Parce que quand je vois qu’il faut que la moitié de l’alimentation de ma fille soit basée sur des fruits et des légumes...»

Voyez leurs échanges dans la vidéo ci-dessus.