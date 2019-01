Si vous soupçonnez Dave Morissette de vouloir devenir moine, détrompez-vous!

Le populaire animateur de TVA Sports, qui a fait le chemin de Compostelle à trois reprises, dont la dernière fois en compagnie de son père et de ses deux fils, rejette catégoriquement un tel changement de «vocation». Denis Lévesque l’a reçu sur le plateau de son émission, à LCN.

«Non, non, non! Mais j’en ai rencontré des moines, des moines un peu différents, car je te dirais que sur le chemin de Compostelle, tu en rencontres qui aiment beaucoup parler. Honnêtement, au premier contact, je n’avais aucune idée que c’était des moines. Tu t’attends à voir un moine qui est assis dans l’église en train de prier. Et ce n’était pas ça du tout.»

Ces moines-là parlaient aux pèlerins et prenaient un verre avec eux, confie l’ancien joueur des Canadiens de Montréal.

À ses deux premières expériences, celui qui jouait le rôle de dur à cuire sur les patinoires de la LNH a surtout voulu aller se ressourcer.

«J’avais besoin d’être seul...pour m’apercevoir au bout d’une semaine que j’avais tout ce que je voulais autour et que j’aimais aller vers les gens. Mes deux premiers Chemins m’ont amené à me retrouver, c’était qui Dave Morissette. Dave Morissette, il est comme ça, il aime parler...»

À son retour, il se sent bien et souhaite «arrêter le temps», question de mordre encore davantage dans la vie.

«On a une routine autour de nous qui pourrit un peu notre vie. Notre routine nous dicte quoi faire, quoi penser. On a des enfants, une famille, un travail, on a nos routines. Casser la routine et se lever un matin et juste à avoir à marcher ou à pédaler comme on le faisait [dans notre dernier Compostelle], c’est le bonheur. Au bout de deux ou trois jours, tu ne penses plus...»

Dave Morissette vient de lancer son livre «Arrêter le temps: Trois générations sur les routes de Compostelle». Il y raconte l’histoire d’un père de famille parti se reconnecter avec sa famille malgré, souligne-t-il, de multiples embûches tout au long de la route.

Son message est simple: «Je veux donner le goût aux gens de faire le Chemin, ce que je pense que j’ai réussi avec toi, Denis, et le message, aussi, c’est de passer du temps avec les gens qu’on aime».