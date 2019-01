Des ententes avec Hydro-Québec pour réduire la consommation d’électricité

En raison des périodes de grand froid, Hydro-Québec s’entend avec certains de ses clients, qui ont une forte consommation d’électricité, afin qu’ils réduisent leur demande envers le réseau, déjà grandement sollicité.

Ces ententes sont conclues avec certaines organisations et entreprises dans le cadre du programme «Gestion de la demande de puissance», qui existe depuis quelques années chez Hydro-Québec.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la société d'État a des ententes avec 13 clients, dont le CIUSSS avec la plupart de ses CHSLD.

«Hydro-Québec prend entente avec des clients qui ont la flexibilité de pouvoir abaisser leur consommation durant les périodes de pointe, c’est-à-dire le matin entre 6 h et 9 h et entre 16 h et 20 h le soir», a expliqué Guy Morency, porte-parole de la société d’État.

«Plutôt que d’utiliser l’électricité en provenance d’Hydro-Québec, on va basculer vers nos propres génératrices, a souligné la porte-parole du CIUSSS, Marie-Pier Maheux. Ça nous permet de réduire notre consommation. Évidemment, il n’y a aucun impact sur nos activités et sur les usagers.»

À la fin de l’année, Hydro-Québec rembourse cet effort à raison de 70 $ par kilowatt moyen «effacé» grâce à ces mesures.

Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean touche donc des retombées financières de près de 200 000 $ annuellement. Cette somme est ensuite réinvestie dans son budget global.

«Pour Hydro-Québec, ça nous évite de devoir acheter sur les marchés des kilowatts de puissance, qui sont souvent vendus à fort prix durant ces périodes de pointe», a ajouté le porte-parole Guy Morency.