Deux courts métrages québécois dans la course aux Oscars

Le Québec aura deux chances plutôt qu'une de repartir avec la statuette dorée de la catégorie du meilleur court métrage lors du prochain gala des Oscars. Tous deux finalistes, les films québécois «Marguerite» et «Fauve» s'affronteront donc le 24 février.

Tourné et écrit par Marianne Farley, le premier est porté par Béatrice Picard dans le rôle d'une dame âgée qui se lie d'amitié avec son infirmière. «J’ai écrit ce film pour rendre hommage à toutes ces personnes pour qui la liberté reste un concept abstrait ou toujours inaccessible», a laissé savoir dans la cinéaste dans un communiqué.

Signé Jeremy Comte, le second court métrage québécois nommé rend témoin d'un jeu malsain entre deux garçons. «''Fauve'' est né d’un rêve récurrent que j’avais quand j’étais petit et durant cette même période, mon désir de faire du cinéma s’est enraciné. J’ai l’impression que tout vient de faire un ''full circle''», s'est pour sa part enthousiasmé le réalisateur.

Une 75e nomination pour l'ONF

Deux Canadiens ont aussi vu leur talent être à nouveau reconnu. Habitant à Vancouver, Alison Snowden et David Fine ont confirmé leur place sur la liste des finalistes à l'obtention du trophée du meilleur court métrage d'animation en raison de la qualité d'«Animal Behaviour» («Zoothérapie»), une oeuvre rendue possible en raison du soutien de l'Office national du film du Canada (ONF).

Cette quatrième invitation pour le couple est sa plus récente depuis la sortie du court «George and Rosemary» («George et Rosemarie») en 1987, aussi produit par l'ONF qui compte maintenant 75 citations en carrière. Au total, 12 Oscars ont été remis à l'ONF, dont un honorifique en 1989.

Égalité au sommet

Sans surprise, c'est une course très serrée qui attend les créateurs de longs métrages cette année, de nombreux titres se tirant fort bien d'affaire. Huit d'entre eux sont d'ailleurs nommés à cinq reprises ou plus.

Au sommet des finalistes avec 10 citations chacun, on retrouve le drame historique «La favorite» – mettant en vedette Olivia Colman, Rachel Weisz et Emma Stone (toutes nommées) – ainsi que la chronique «Roma», une réalisation d'Alfonso Cuaron produite et diffusée par Netflix.

La superproduction «Panthère noire» fait également très bonne figure grâce à une récolte de huit nominations, décrochant même une place dans la catégorie récompensant le meilleur film de l'année.

La 91e soirée des Oscars aura lieu le 24 février à compter de 20 h, au Dolby Theatre situé à Hollywood.