Exploitation minière sur la lune dès 2025?

En quête de ressources naturelles, l’agence spatiale européenne (ESA) souhaite amorcer l’exploitation minière de la lune d’ici 2025.

Lundi, l’agence a annoncé avoir conclu une entente d’un an avec la compagnie spécialisée ArianeGroup pour analyser le sol lunaire.

L’objectif de cette mission «serait l'exploitation du régolithe, un minerai duquel il est possible d'extraire eau et oxygène, permettant d'envisager une présence humaine autonome sur la Lune et aussi de produire le carburant nécessaire à des missions d'exploration plus lointaine», selon un communiqué du groupe.

Une telle mission serait une première pour l'Europe, même s'il ne s'agit pas encore d'envoyer des hommes sur la Lune. Les premiers pas de l'Homme sur la Lune remontent à 1969, avec Neil Armstrong puis Buzz Aldrin lors de la mission Apollo 11. Ce défi avait été lancé par le président John Fitzgerald Kennedy en 1961, alors que les États-Unis et l'Union soviétique étaient engagés dans une course à l'espace.

Seuls trois pays se sont posés à la surface de la Lune, située à quelque 384 000 kilomètres de la Terre: la Russie, les États-Unis et la Chine.