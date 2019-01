Hello Fresh procède à un rappel de produits en raison de la bactérie Salmonella

L’entreprise Hello Fresh procède au rappel de l’ingrédient chili rouge présent dans certains repas prêts à cuisiner de la marque Hello Fresh et Chefs Plate, car cet ingrédient pourrait avoir été contaminé par la bactérie Salmonella.

Les produits visés par le rappel ont été vendus au Québec, mais aussi à l’Île-du-Prince-Édouard, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et Terre-Neuve-et-Labrador.

Il s’agit de:

- Chili rouge (marque Hello Fresh) inclus dans le repas prêt à servir «Dal à la noix de coco» au format 902 g (codes: meilleur avant 19 JA 29 / WK19041920 / 2P);

- Chili rouge (Hello Fresh) inclus dans le repas «Dal à la noix de coco», format 1804 g (meilleur avant 19 JA 29 / WK19041920 / 4P);

- Chili rouge (marque Chefs Plate) inclus dans le repas «Chow mein au bœuf», format 856 g (codes: 19 janvier 2019 / A2 et 22 janvier 2019 /A2);

- Chili rouge (Chefs Plate) inclus dans le repas «Chow mein au bœuf», format 1712 g (19 janvier 2019 / A4 et 22 janvier 2019 / A4);

Les aliments contaminés par la bactérie Salmonella peuvent entraîner plusieurs problèmes de santé, dont la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée.

Les personnes en possession de ces produits sont invitées à les jeter ou à les retourner en magasin.

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n'a été signalé.