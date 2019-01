L’industrie du lait devra s’adapter

«C’est certain que c’est une déception.» C’est un producteur laitier, Jean-Philippe Côté, qui a laissé tomber ces mots ce matin, quelques heures après avoir pris connaissance du nouveau guide alimentaire canadien.

Le producteur est copropriétaire avec sa femme de la ferme familiale Malaco à Magog. Il se désole du traitement réservé au lait de vache.

«On a pris un aliment de choix, le lait, pour en faire une protéine comme les autres, soutient-il. Alors que pour moi, le lait, ce n’est pas une protéine comme les autres. C’est un produit qui se démarque, par ses nutriments, par sa qualité.»

• À lire aussi: L’abandon du concept de groupes alimentaires est confirmé

Le producteur demeure malgré tout optimiste. Il précise que le lait n’a pas disparu du guide alimentaire.

Depuis 20 ans, la consommation de lait et de crème par habitant pour une année au Canada a chuté de près de 20 litres. Par contre, la consommation de produits laitiers, elle, a augmenté.

«Oui, les gens vont boivent moins de lait de vache, mais ils consomment davantage de beurre, de fromage, ajoute M. Côté. Alors moi, je reste optimiste. Les produits laitiers vont garder leur place dans l’alimentation des gens et peut-être même progresser.»

En plus de la diversification de son offre, un autre défi attend l’industrie laitière. Les produits alternatifs gagnent en popularité. Le propriétaire de la coopérative d’Alentour à Sherbrooke, Réal Desautels, en témoigne.

«Ici, ça fait longtemps qu’on vend des produits alternatifs au lait de vache, dit-il. Oui, on en vend encore du lait de vache, du lait québécois même. Mais on vend aussi du lait de soya, d’amande, de riz. Notre plus gros vendeur, c’est vraiment le lait d’amande. On en vend des caisses et des caisses. »

Avec le nouveau guide alimentaire canadien, est-ce que la consommation de produits alternatifs au lait de vache va continuer d’augmenter?

«Moi je pense que oui, prédit M. Desautels. Avec le nouveau guide, ce que les gens vont vouloir faire, c’est vraiment de diversifier leur alimentation.»

Consommation de lait et de crème par habitant au Canada :

2017 : 67 litres

2009 : 82 litres

1999 : 88 litres

Consommation de produits laitiers :

2017 : 14 kg

1999 : 12 kg