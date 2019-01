«Malade» de Simon Leblanc: en bas de la ceinture

Simon Leblanc joue allègrement en bas de la ceinture dans son deuxième spectacle solo, «Malade», qu’il présentait à la Cinquième Salle de la Place des Arts, mardi. Dans les récits de ses petits bobos, la blague scatologique est reine. Mais l’humoriste s’amuse tellement et communique si bien son plaisir qu’on le suivrait n’importe où, même aux toilettes.

Il ne faut pas se prendre au sérieux en allant applaudir Simon Leblanc. À lui seul, le segment de bienvenue de «Malade» laisse présager un langage relâché et un humour pas spécialement philosophique. Mais le public en redemande. Sans réinventer le genre, Leblanc demande aux spectateurs – déjà essoufflés de s’esclaffer – d’où ils viennent.

«Rimouski? Va donc chier! C’est une erreur de jugement! Ça couvre pas ton gaz, un petit "show" de "marde" ici, à soir... Viens me voir après le "show", je vais te faire une pipe, faut que ça balance!», s’émeut-il à la réponse d’un membre de l'assistance. Imaginez sa réaction lorsqu’un autre interlocuteur lui annonce arriver de Rouyn-Noranda. «Vous êtes descendus pour le spectacle? Ç’a pas d’"estifie" de sens...!»

Le jeune trentenaire papa de deux enfants amène ensuite habilement ses ennuis de santé sur la table. La santé, ça rend arrogant, dit-il, mais il a reçu une leçon d’humilité la journée où il s’est mis à «chier du sang».

Et il continue ainsi sur sa colonoscopie («Un Google Street View de ton intestin», «un film de cul, un vrai!»), sur sa relation fusionnelle avec ses suppositoires, il évoque «sonner comme un paquebot sur la bol» la fois où il a «chié un lunch du primaire», et alouette. Imaginez tout l’éventail du vocabulaire associé aux cabinets d’aisance, le dictionnaire entier y est.

Or, Simon Leblanc est un raconteur de talent, et il y a suffisamment de matière dans ses histoires pour qu’on regarde au-delà de l’impression d’immaturité laissée par son premier numéro.

Plus tard, il ouvre plus large sur ses problèmes causés par la maladie de Crohn et la spondylarthrite ankylosante, sur ses déboires au volant et sur les «défis biologiques» des femmes. On perçoit alors encore plus l’étendue de ses capacités, lui qui est véritablement à l’aise sur les planches.

Phénomène

Simon Leblanc fait office de petit phénomène dans le milieu de l’humour. L’hyperactif avait déjà commencé à roder le matériel de «Malade» lorsqu’il a officiellement lancé son premier «one man show», «Tout court», en 2016, qui a franchi le cap des 100 000 billets vendus.

Mardi, la première médiatique de «Malade», à la Cinquième Salle, était en fait une supplémentaire montréalaise et n’a nécessité aucun tapis rouge rempli de vedettes ni grand tapage promotionnel pour faire jaser, puisque la représentation affichait complet et que Leblanc a déjà atteint l’enviable statut des 100 000 billets écoulés pour cette deuxième œuvre. La réaction enthousiaste au parterre était représentative du succès aux guichets: des gens de tous les âges se sont bidonnés des tranches de vie sans prétention de l’éternel «adulescent».

Autre particularité du garçon blond: il n’écrit pas ses textes et déclame ses lignes dans une presque totale improvisation, même si on sent bien que ce conteur né sait où il s’en va quand il raconte ses longues anecdotes à forte saveur juvénile. C’est sans doute pourquoi Leblanc se fait rire lui-même entre ses gags et pourquoi il glousse nerveusement après presque chacun de ses «punchs», de son rire infiniment candide qui le rend parfois agaçant et, la minute suivante, attachant.

Ceci dit, soulignons que l’artiste a bien maîtrisé son tic, mardi, ce qui permettait d’apprécier encore davantage son propos. Même lorsqu’il s’est fait «faire un saut à [lui]-même» dans un rapprochement trop vif avec son micro, il a su contrôler son hilarité et enchaîner rapidement.