Avertissement de pluie verglaçante pour mercredi

Les Québécois du sud de la province doivent se tenir prêts à affronter toutes les conditions cette semaine, alors que la tempête de la fin de semaine sera suivie de précipitations et de températures instables.

Au cœur d’un bulletin météo éclaté, il faut noter l’avertissement de pluie verglaçante émis par Environnement Canada. Celle-ci pourrait débuter dès la fin de la journée de mercredi. Cet avis touche la vallée du Saint-Laurent de la Montérégie jusqu’à la région de Québec, en plus de l’Outaouais et de la Beauce.

Dans la région métropolitaine de Montréal, cette pluie verglaçante sera précédée de chutes de neige. L’accumulation pourrait atteindre plus de 5 cm par endroits. Les régions plus au nord seront épargnées par le verglas, mais recevront davantage de neige.

La pluie verglaçante devrait se changer en pluie dans la nuit de mercredi à jeudi et le mercure grimpera au-dessus des normales de saison. On prévoit une température de 6 degrés à Québec et de 4 degrés à Montréal jeudi.

Ensuite, le temps froid reviendra et la température pourrait revenir jusqu’à -20 samedi soir à Québec. De la neige pourrait également tomber vendredi.