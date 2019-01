La suspension pour cinq ans d’un joueur de la ligue de hockey senior AAA après l’attaque sauvage d’un autre joueur pendant une bagarre a alimenté les discussions de nos jouteurs.

L’animateur de l’émission «JiC» présenté à TVA Sports du lundi au vendredi de 17h à 19h, Jean-Charles Lajoie, s’est joint aux discussions sur ce sujet sensible.

«On fait l’apologie de la violence, l’apologie de la bagarre», a-t-il dit en préambule.

«Dans les poursuites qui seront intentées, il y a un caractère de préméditation qui est très important. Petitquay (le joueur suspendu, NDLR) comme les Loups de La Tuque faisaient l’apologie du triste spectacle auquel les gens allaient assister sur leurs réseaux sociaux plusieurs heures avant le match. Un triste spectacle pour nous, mais heureux pour les partisans des Loups qui remplissaient presque à leur comble les gradins de l’aréna et qui sifflaient et hurlaient de délire, de bonheur et de joie devant ces actes de violence.»

Pour «JiC», il y a plusieurs niveaux de réflexion à avoir sur ce sujet.

«Il y a une réflexion par rapport à ce qui se passe sur la glace, mais il y a aussi une réflexion collective dans la société. Sur l’acceptation de payer 15 dollars, se satisfaire d’une bière "cheap" en voyant des actes de violence comme ça. Il y a quelque chose d’indécent là-dedans.»

Jonathan Trudeau, lui, s’est étonné que le joueur fautif ne soit suspendu que cinq ans.

«Ça devrait être carrément à vie. Je ne veux plus que ce gars-là mette les pieds sur une patinoire», a-t-il dit.

«L’autre question qu’il faut se poser c’est: est-ce que c’est normal que la bataille soit aussi centrale dans cette ligue-là? On est venu dénaturer un sport qui n’est pas ça (...) On ne peut pas laisser des gens se taper sur la gueule comme ça, s’infliger des blessures d’une façon aussi désintéressée. Il faut apporter des changements.»