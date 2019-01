Près de 13 millions $ pour 78 logements abordables à Montréal

Le gouvernement fédéral a annoncé mardi le versement de 12,8 millions $ pour construire 78 logements abordables dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, à Montréal.

Fourni par le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), cet octroi à la Société de Gestion Querbes, derrière ce projet appelé Première Porte, vise à procurer un logement à 78 ménages, incluant de nouveaux arrivants.

«Ces derniers bénéficieront également de services de soutien pour les aider dans leur processus d'intégration», a précisé la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), par communiqué.

«Le premier groupe de projets annoncés aujourd'hui en vertu du Fonds national de co-investissement pour le logement s'inscrit dans le cadre de l'engagement d'une décennie par notre gouvernement, soit de rendre les logements plus abordables», a expliqué le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la SCHL, Jean-Yves-Duclos, par communiqué.

Le coût total du projet Première Porte est estimé à 16,3 millions $.

Ce projet ainsi que deux autres en Ontario et en Alberta annoncés mardi par Ottawa sont les premiers à être financés par le FNCIL depuis son lancement, l'an dernier. Ce fonds, doté d'une enveloppe de 13,2 milliards $, vise à favoriser la construction de 60 000 logements abordables et la rénovation de 240 000 logements abordables d'ici 10 ans.

Les fonds sont avant tout octroyés aux projets visant à aider les personnes dans le besoin, incluant les femmes et enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes, énumère la SCHL.