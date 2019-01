On pourra juger de la solidité des promesses faites par le chef conservateur Andrew Scheer aux Québécois lorsqu’il aura à les défendre dans les médias du reste du Canada, estime Mario Dumont, mardi.

Le chef du Parti conservateur courtise les électeurs québécois en vue des élections fédérales de l’automne prochain. Scheer promet notamment au Québec un rapport d’impôt d’unique et plus de latitude en matière d’immigration, deux éléments prônés par le gouvernement Legault.

Déjà, dans le reste du Canada, certains s’offusquent de ces promesses, accusant M. Scheer d’encore une fois tenter d’acheter le vote des électeurs québécois avec de folles propositions.

«J’espère que M. Scheer sait que lorsqu’il va donner des entrevues dans le Canada anglais, il va commencer à se faire taper sur la tomate [au sujet des promesses faites aux Québécois], mentionne Mario Dumont. Ça, ce sera un test intéressant. C’est ce que je vais surveiller : jusqu’à quel point le chef conservateur va se tenir debout.»

Le commentateur estime que c’est à l’issue de ces critiques contre lui que les Québécois pourront juger «de la solidité de l’homme et de ses engagements qu’il prend envers le Québec».

Par ailleurs, Mario Dumont mentionne que le chef conservateur aura également des engagements précis pour chaque territoire du Canada.

«Il va aussi parler de pipeline. Ça, c’est le bout qui n’est pas fait pour plaire au Québec. C’est fait pour répondre aux besoins de l’Ouest canadien, note-t-il. [...] Ce qui est drôle, c’est que les mêmes médias qui vont dire que les propositions favorables au Québec sont de petites gâteries pour essayer d’acheter le vote des Québécois, ils vont aussi dire que le pipeline, lui, répond à l’intérêt général.

Or il est légitime pour chaque province et territoire d’attendre des promesses des chefs de chacun des partis fédéraux, évoque Mario Dumont, et le meilleur d’entre eux sera celui qui aura réussi à rallier le plus de votes possible dans l’ensemble du Canada.