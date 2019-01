Quatre nouveaux policiers à Trois-Rivières

La police de Trois-Rivières vient de procéder à l'embauche de quatre nouveaux policiers, une conséquence directe de la légalisation du cannabis.

Deux enquêteurs auront la tâche à plein temps de lutter contre le trafic du cannabis et contre sa possession illégale. Pour un certain temps, leur salaire sera défrayé par Québec. Un autre agent aura pour mandat, avec en main un nouveau programme, d'intervenir en amont, dans les écoles, pour prévenir la consommation de la marijuana.

Un officier est aussi embauché. Entre autres tâches, il supervisera le travail d'enquête. Cela signifie que le service de police trifluvien possédera dorénavant une plus grande force de frappe en matière des dossiers de trafic de marijuana.

«En fait on va les traiter plus rapidement. On les traitait déjà. Les informations qu'on avait étaient enquêtées à travers d'autres dossiers. Ce que ces nouveaux postes vont amener, c'est qu'ils seront traités à temps plein», explique René Martin le chef de police de Trois-Rivières.

Pareil ajout net d'effectifs policiers à Trois-Rivières ne s'était pas vu depuis la fusion municipale en 2002. Les dernières embauches remontaient à 1998 dans les anciennes villes de Trois-Rivières-Ouest et de Cap-de-la-Madeleine.

Dans une prochaine étape, la police trifluvienne devra définir un plan d'intervention pour faire appliquer la règlementation se rapportant aux lieux ou la consommation de cannabis légal est permise ou interdite. Un comité de vigie a déjà été formé à cet effet.

La seule mise en place du programme pour faire face à la légalisation du cannabis a coûté 1,2 million de dollars à la ville de Trois-Rivières.