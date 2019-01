Réaménagement du square Phillips: un concept plus vert et piéton, et sans stationnement

Le réaménagement du square Phillips au centre-ville s’inspirera des jardins à l’anglaise. Il sera plus vert et fera davantage de place aux piétons, mais toutes les places de stationnements aux alentours seront retirées.

La mairesse de Montréal Valérie Plante a présenté mardi le concept de réaménagement de cette place publique, de la Place du Frère-André et des rues avoisinantes, qui s’inscrit dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest.

La Ville prévoit augmenter la superficie du square Phillips de 35%, hausser de 76% les espaces pour s’asseoir et d’ajouter 63 arbres de plus sur le square et aux alentours.

Les trottoirs seront aussi élargis d’au moins 50%. De l’éclairage ludique sera ajouté en hiver et un parterre d'eau en été. Les trottoirs plus larges permettront d’accueillir davantage de terrasses où on souhaite créer un secteur avec une ambiance vivante et animée.

Le concept de réaménagement prévoit aussi l’élimination de 61 cases de stationnements autour du square Phillips. Des zones de débarcadères seront aménagées.

Les espaces de stationnement doivent aussi être supprimés dans la phase 1 du réaménagement de la rue Sainte-Catherine. Cette mesure pourrait être étendue à la phase 2, mais la Ville n'a pas encore pris de décision.

Montréal souhaite aussi mettre en valeur «les caractéristiques patrimoniales et historiques» des deux places publiques.

Les travaux se déroulent en 2020 et 2021 et sont estimés à 50 millions $ au total.