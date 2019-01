Royalmount: Valérie Plante attend bientôt les recommandations de la commission

La mairesse de Montréal aimerait que les recommandations sur le projet Royalmount soient déposées ce jeudi alors que les consultations sur le mégacomplexe sont terminées depuis la semaine dernière.

«Idéalement, on aurait les recommandations lors [d’une] rencontre ce jeudi», a indiqué mardi la mairesse Valérie Plante, à propos d’une réunion prévue ce jour-là par la Commission sur le développement économique et l’habitation qui a terminé ses séances d’audition des mémoires.

Au total, 77 mémoires avaient été déposées dans les derniers mois

Selon «La Presse», le cabinet de la ministre responsable de la métropole Chantal Rouleau n’a pas l’intention d’imposer pour le moment un moratoire sur le projet même si certains acteurs du milieu demandent à ce qu’il soit interrompu.

Le complexe Royalmount doit être érigé au coin des autoroutes 15 et 40, gérées par le gouvernement provincial. Selon plusieurs observateurs, il pourrait accentuer la congestion routière.

«Il va falloir qu’on trouve des solutions ensemble, a soutenu Valérie Plante. Ça implique la Ville de Montréal, la Ville de Mont-Royal, le gouvernement du Québec et le promoteur. Tel quel, il y a des préoccupations qui sont quand même très importantes qui ont été soulevées et moi j’aspire à qu’on soit capable d’amener des solutions et il faudra le faire tous ensemble.»