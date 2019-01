Un chèque géant pour un gain de... un dollar!

Tyler Heep n’a peut-être pas remporté le gros lot à la loterie, mais cela ne l’a pas empêché de recevoir le traitement normalement réservé aux nouveaux millionnaires.

Voyez les images de CNN dans le reportage en anglais ci-haut.

L’homme de l’Iowa s’est procuré quelques billets à gratter grâce auxquels il a remporté la rondelette somme de... un dollar.

Plutôt que de se faire payer le montant, Heep s’est rendu au siège social de la loterie de l’Iowa pour obtenir un large chèque cérémonial normalement donné aux gagnants de gros montants.

Après avoir essuyé un bon rire, les employés de la loterie ont répondu positivement à la demande de Heep.

«Un homme est descendu et on m’a amené dans une salle avec une caméra et une toile de fond avec le logo de la loterie de l’Iowa dessus. Ils m’ont ensuite écrit un chèque de un dollar et me l’ont fait tenir pour prendre la photo», raconte le gagnant.