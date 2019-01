800 figurants recherchés pour un film sur Céline

Si vous êtes fan de Céline Dion (et même si vous ne l'êtes pas), Valérie Lemercier a besoin de vous!

Le site casting.fr vient en effet de publier une annonce indiquant être à la recherche de près de 800 figurants pour jouer dans «Famous», réalisé par l'actrice des «Visiteurs», qui racontera la vie de la diva québécoise, des années 60 à aujourd'hui.

Les critères sont simples : homme ou femme, peu importe, il suffit d'avoir entre 30 et 70 ans.

L'annonce précise que les castings auront lieu à partir du 23 février prochain et le tournage est prévu à partir de mars et jusqu'en avril, d'abord en France, mais aussi, évidemment, en partie au Québec.

Dans «Famous», Valérie Lemercier jouera le rôle d'un personnage inspiré par Céline Dion, tandis que son mari, qui devrait beaucoup ressembler à René Angélil (le mari de Céline Dion, décédé en 2016) sera interprété par Jérôme Commandeur.

La production ne s'étant manifestement pas mise d'accord avec l'interprète de «My Heart Will Go On» pour en faire un film biographique officiel, on peut en conclure qu'il s'agira d'un pastiche de la carrière de la vedette québécoise.