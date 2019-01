Pas facile pour les parents d’appliquer le nouveau Guide alimentaire canadien... Parlez-en à Emmanuelle Latraverse qui a tenté sa chance auprès de sa fille mardi soir, sans grand succès pour l’instant.

La panéliste à l’émission «La Joute» a raconté que le souper s’est transformé en affrontement quand elle lui a expliqué qu’il fallait qu’elle mange, normalement, une moitié d’assiette de légumes par jour.

«Je lui ai montré la photo avec l’assiette et la moitié de légumes en lui disant "regarde ma belle, maintenant il faut manger la moitié d’assiette de légumes". Ma fille m’a regardée, a fait semblant de s’évanouir par terrer avant de monter dans sa chambre, de fermer sa porte en criant "Non je vais mourir". Puis elle est redescendue en me disant "Maman, je sais que tu mens. C’est un mensonge pour me forcer à manger des légumes"», a-t-elle raconté.

«Je n’ai eu aucun succès, ça s’est transformé en affrontement autour des carottes et des betteraves du souper (...) Il a fallu lui montrer à la télé, et elle devait en parler à l’école aujourd’hui pour être sûre qu’on ne lui mentait pas.»

