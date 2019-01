Dans le coeur d'Alex Galchenyuk

Les joueurs de 18 ans ayant porté l’uniforme du Canadien pendant une saison complète n’ont pas été légion. Avant Jesperi Kotkaniemi, Alex Galchenyuk avait été le dernier. Le temps passe vite. Ça fait déjà six ans.

Six ans que le jeune joueur enjoué prenait plaisir à sauter sur la patinoire tant pour les matchs que pour les entraînements. Six ans qu’il réalisait son rêve de jouer dans la LNH. Six ans qu’il marquait son premier but.

De retour à Montréal pour la première fois depuis la transaction qui l’a fait passer aux Coyotes de l’Arizona au cours de l’été, c’est à ces moments, et non aux passages plus négatifs, qu’il a pensés.

«Montréal aura toujours une place dans mon coeur. Mon premier but, ceux marqués en prolongation, les victoires, les séries. La liste pourrait se poursuivre longtemps. Il y a tellement eu de bons matchs et de bons souvenirs dans cet édifice», a-t-il raconté, entouré de plusieurs journalistes dans une pièce d’un chic hôtel du centre-ville.

Des partisans passionnés

Adulé au départ, l’attaquant qui soufflera ses 25 bougies dans un mois a, par la suite, été la cible de critiques. Au moment de renouer avec les médias de la métropole, il ignorait quel accueil les partisans du Canadien lui réserveraient.

«Je ne sais pas à quoi m’attendre. Il y aura sans doute beaucoup d’émotion, a-t-il d’abord indiqué. La foule est toujours passionnée, ici.»

«Je me souviens d’une année où nous avions commencé la saison avec quelque chose comme 10 victoires et une défaite (possiblement à l’automne 2016, où l’équipe avait gagné 10 de ses 12 premiers matchs). De retour à domicile, nous avions été blanchis lors de nos deux premières supériorités numériques, incapables de tirer au filet. La foule s’était mise à nous huer. Je n’oublierai jamais ça», a-t-il raconté, dans un éclat de rire.

Des conseils pour KK

Depuis le passage du Canadien en Arizona, le 20 décembre, la situation de Galchenyuk avec les Coyotes s’est améliorée. Deux jours plus tard, il amorçait une séquence de cinq matchs avec au moins un point.

Durant cette séquence au cours de laquelle il a accumulé trois buts et quatre passes, il a récolté quatre points de moins que durant les 24 premiers matchs de sa saison. Avec Max Domi qui noircissait la feuille de pointage à un rythme qu’il n’avait jamais connu, pas surprenant que tout le monde criait au génie de Marc Bergevin.

D’ailleurs, il assure qu’il ne s’attarde pas au jeu des comparaisons. Il suit le Canadien, l’équipe, en regardant les faits saillants en fin de soirée «comme le font tous les joueurs.»

Mais il n’est pas sans savoir que Kotkaniemi est devenu la nouvelle coqueluche des partisans, comme il le fut lui-même à une certaine époque. Appelé à offrir un conseil à la recrue du Canadien, l’Américain y est allé du suivant.

«Amuse-toi et reste toi-même. Joue à ta façon et ne lis pas trop ce qui s’écrit sur toi. Un jour, Pleky (Tomas Plekanec) m'a dit: «Tu n'es jamais aussi bon que les médias le disent. Ni aussi mauvais. Je pense qu’il y avait une part de vérité là-dedans.»

Possiblement.