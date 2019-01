Dépenses en cannabis par habitant: les Maritimes au sommet, le Québec en milieu de peloton

Le cannabis semble s'être avéré extrêmement populaire dans les Maritimes au cours des premières semaines suivant sa légalisation, si l'on se fie à des données dévoilées mercredi.

Selon Statistique Canada, les Canadiens ont déboursé plus de 97,4 millions $ en cannabis légal depuis la légalisation de la drogue le 17 octobre, et ce, jusqu'au 30 novembre inclusivement.

De ce montant, près de 21,3 millions $ ont été déboursés par les amateurs de cannabis québécois qui se sont approvisionnés auprès de la Société québécoise du cannabis (SQDC), d'ailleurs en rupture de stock. Cette somme est tout juste en dessous de celle déboursée par les Ontariens (21,9 millions $), au premier rang, et au-dessus de celle dépensée par les Albertains (19,4 millions $).

Cependant, si on calcule les dépenses par habitant, en tenant compte seulement des adultes de 18 ans et plus, ce sont les habitants des Maritimes qui se sont le plus départis de leurs économies pour acheter légalement de la marijuana.

Sur l'Île-du-Prince-Édouard, les adultes ont déboursé pas moins de 17,13 $ par personne pour se procurer du cannabis en octobre et en novembre. Les amateurs de marijuana de la Nouvelle-Écosse (13,66 $), de Terre-Neuve-et-Labrador (9,87 $) et du Nouveau-Brunswick (8,35 $) suivent dans l'ordre.

En comparaison, il s'est dépensé 3,11 $ par adulte québécois et 3,28 $ par adulte canadien dans les semaines qui ont suivi la légalisation. La Colombie-Britannique ferme la marche au pays avec 0,84 $ par personne.

Phénomène complexe

Plusieurs facteurs peuvent entrer en ligne de compte pour expliquer ces disparités entre les provinces, celles-ci ayant toutes adopté leur propre politique pour réguler le commerce de la drogue. Ainsi, les prix varient d'une province à l'autre, les distributeurs n'étaient pas tous prêts pour le 17 octobre et des pénuries – comme à la SQDC – viennent affecter les ventes.

«Une province comme le Nouveau-Brunswick [...] a donné le dossier du cannabis au ministère du Développement économique, qui a travaillé avec les producteurs pour les convaincre de s'installer dans la province», a ainsi expliqué un expert de l'industrie, Deepak Anand, à la chaine Global News.

Également, en Ontario, il est seulement possible de se procurer de la marijuana en ligne, tandis que les premiers magasins doivent ouvrir ce printemps. En Colombie-Britannique, plusieurs dispensaires offraient déjà du cannabis, ce qui semble avoir joué sur les ventes.

Les ventes de cannabis par adulte de 18 ans et plus, par province, en octobre et novembre 2018

- Terre-Neuve-et-Labrador: 9,87 $ par personne

- Île-du-Prince-Édouard: 17,13 $ par personne

- Nouvelle-Écosse: 13,66 $ par personne

- Nouveau-Brunswick: 8,35 $ par personne

- Québec: 3,11 $ par personne

- Ontario: 1,90 $ par personne

- Manitoba: pas de données

- Saskatchewan: 1,68 $ par personne

- Alberta: 5,79 $ par personne

- Colombie-Britannique: 0,84 $ par personne

- Canada: 3,28 $ par personne