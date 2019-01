Des embâcles forcent l'interruption de la circulation dans la voie maritime du Saint-Laurent

Le grand froid des derniers jours vient compliquer la circulation maritime sur le fleuve alors que la navigation est interrompue sur le lac Saint-Pierre.

La garde côtière canadienne a annoncé hier soir que des embâcles se sont formés, forçant du même coup l’interruption de la circulation dans la voie maritime entre le lac Saint-Pierre et Montréal.

Trois navires de la garde côtière vont travailler à dégager les embâcles. Actuellement, le Martha L. Black est au travail en face de Trois-Rivières alors que le Amundsen et le Pierre Radisson sont tous les deux à l'oeuvre dans les îles de Sorel.

Ils doivent dégager les glaces à la fois pour libérer la voie maritime et rétablir la navigation sur le fleuve et aussi empêcher que les embâcles provoquent des débordements et des inondations.

Le service de traversier entre Sorel et Saint-Ignace-de-Loyola est interrompu jusqu'à ce que la situation se rétablisse.