Graves accusations après une collision mortelle à Saint-Stanislas-de-Kostka

La conductrice impliquée dans une violente collision qui a tué sa passagère, le 15 juillet dernier, à Saint-Stanislas-de-Kostka, en Montérégie, a été arrêtée mercredi avant-midi par les policiers de la Sûreté du Québec.

La Sherbrookoise Karell Tanguay, 22 ans, fait désormais face à neuf chefs d’accusation, dont conduite dangereuse causant la mort et conduite avec les capacités affaiblies causant la mort.

Elle a comparu par vidéo et a été libérée sous engagement avec plusieurs conditions à respecter.

Selon ce que l’enquête a permis d’établir, Karell Tanguay serait responsable de la mort de son amie, Olivia Drozdoski-Richardson, 23 ans, qui était passagère de la voiture au moment des faits.

Dans la soirée du 15 juillet, Karell Tanguay aurait dévié de sa trajectoire pour entrer en collision avec un véhicule qui s’amenait en sens inverse. Au total, trois personnes ont été blessées et une autre est morte.

Dans une publication datant du mois dernier sur son compte Facebook, Karell Tanguay paraissait encore ébranlée par les événements tragiques survenus cinq mois plus tôt.

«On dit souvent que la vie peut basculer en un instant. Avant je n’y croyais pas vraiment. Je me disais que ça arrivait juste aux autres. Je peux vous dire que je comprends maintenant cette expression mieux que jamais. Un matin (ou soir, j’en ai aucune idée), je me suis réveillée dans un lit d’hôpital avec mes deux bras dans le plâtre, incapable de bouger mon propre corps. J’étais intubée et j’avais de la misère à respirer», a-t-elle écrit.

«Ils ont commencé par m’annoncer que j’avais eu un grave accident et que j’étais la conductrice. J’ai ensuite appris que ma meilleure amie était décédée sur le coup. (...) C’est un gros trou noir. Je ne pourrai plus jamais entendre sa voix, plus jamais la serrer dans mes bras, je n’aurai plus jamais de fou rire avec elle. Cette personne qui me rendait si heureuse et avec laquelle j’avais cette chimie si forte. Maintenant tout ce que je possède d’elle sont des souvenirs.»