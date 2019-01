Ils sont jeunes et ils s’aiment

Leurs visages sont de plus en plus connus, leur talent davantage reconnu et leur parcours professionnel prend de l'expansion. Or, leur cœur n'est plus à prendre. Car oui, ils sont encore jeunes, mais ça ne les empêche pas d'aimer et de croire qu'il est possible de bâtir une relation solide avec un autre artiste. Voici sept couples qui le prouvent.

Antoine Desrochers et Sabrina Bégin Tejada

Ce n’est que tout récemment qu’on a obtenu confirmation qu’Antoine Desrochers et Sabrina Bégin Tejada forment bel et bien un couple.

Vedettes de la production originale du Club illico «L’Académie», les deux acteurs dans la jeune vingtaine se plaisent à publier des photos d’amoureux sur Instagram, des sentiments qu’ils ont toutefois été forcés de cacher devant les caméras car dans leur série, le «bum» Clément en pince pour la belle Agathe alors que l’extravertie Wendy a le cœur qui bat fort pour la jolie Scarlett.

Antoine Pilon et Catherine Brunet

Les nombreux admirateurs de la série jeunesse «Le chalet» diffusée à VRAK n’osaient y rêver, mais Cupidon a visé juste. Membres réguliers de la distribution de l’émission depuis les débuts en 2015, Antoine Pilon et Catherine Brunet sont amoureux à l’écran et dans la vraie vie.

C’est en 2016 qu’on a appris qu’ils avaient trouvé l’amour dans les bras l’un de l’autre. Depuis, à les voir poser pour les photographes et à regarder leurs publications sur les réseaux sociaux, ils semblent filer le parfait bonheur. Avec la fin du «Chalet» qui approche à grands pas, à quand un autre projet conjoint?

Maxime Gibeault et Sophie Nélisse

La relation entre les comédiens Maxime Gibeault et Sophie Nélisse a longtemps été auréolée de mystère. Souvent discrets sur la nature du lien qui les unit, ces «dieux de la danse» sont très complices et à l’aise sur scène. Au cours des dernières années, ils ont rompu, mais leurs sentiments amoureux ont refait surface avec force.

Après avoir laissé circuler des rumeurs au sujet de leur couple, les deux tourtereaux – mademoiselle n’a que 18 ans – ont montré à tous les internautes que leur idylle a un côté naturel au cours des derniers mois. Ils sont la preuve que les secondes chances peuvent avoir du charme!

Anthony Therrien et Alice Morel-Michaud

Ils ont atteint l’âge adulte depuis peu, mais ils comptent tous deux de nombreuses années d’expérience à la télé. De plus, leurs visages sont associés au téléroman jeunesse «Subito texto» qu'a diffusé Télé-Québec.

Anthony Therrien (récemment vu lors de la seconde saison de «L’Académie») et Alice Morel-Michaud (en vedette dans «L’heure bleue«) partagent aussi leur intimité, eux qui forment un couple malgré des horaires de tournage parfois chargés et souvent différents.

Force est d’avouer que leurs jolis minois s’agencent très bien, comme en font preuve les clichés pris les soirs de première.

Tommy Tremblay et Lili-Ann De Francesco

Leur idylle est encore toute nouvelle, mais elle semble bien en selle. Membre de la troupe de danse MARVL qui a brillé sur le plateau de l’émission «Révolution» l’automne dernier, Tommy Tremblay, 24 ans, a jeté son dévolu sur Lili-Ann De Francesco, 19 ans, l’énergique demi-finaliste de l’équipe d’Isabelle Boulay lors de la troisième édition de «La Voix».

Voir cette publication sur Instagram 🤘🏼🍯 Une publication partagée par PETiTOM (@tommytryp) le 27 Déc. 2018 à 3 :53 PST

En plus d’avoir publié des photos d’eux sur les réseaux sociaux, les amoureux ont aussi laissé parler leur créativité, travaillant étroitement ensemble le temps du tournage du clip «Au travers des ombres» de la chanteuse. Déjà, on pouvait être témoin d’une forte complicité.

Miro Belzil et Rosalie Bonenfant

Chroniqueuse à la station de radio Rouge à Montréal, mais aussi comédienne et auteure, entre autres, Rosalie Bonenfant, 22 ans, est en couple depuis environ cinq ans. Son «prince», tel qu'elle l'a décrit sur les réseaux sociaux, est le chanteur et comédien Miro Belzil.

L'été dernier, la maman de la jeune femme, l'animatrice Mélanie Maynard, a laissé savoir que sa fille emménageait avec son homme. Bien qu'elle soit heureuse dans sa relation hétérosexuelle, elle qui est «amoureuse d'un gars formidable» comme elle l'a dit à la radio, elle n'est pas prête à ce qu'on lui appose une étiquette pour autant. Elle refuse de définir son orientation sexuelle.

Jérôme Couture et Frédérique Dufort

Ils ont plus de 10 ans de différence, mais cela ne les empêche pas d'être beaux ensemble et de s'aimer.

Séduite par le chanteur Jérôme Couture, finaliste de l'équipe de Marc Dupré lors de la toute première saison de «La Voix» au Québec, l'auteure de livres destinés aux jeunes a foulé la première fois un tapis rouge avec son homme lors du plus récent Gala de l'ADISQ tenu en octobre dernier.

Cette apparition devant journalistes, photographes et caméramans mettait ainsi fin à plusieurs mois de spéculations.