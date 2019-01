Ingrid St-Pierre respire la liberté

Ingrid St-Pierre s’est rempli les poumons d’une grande bouffée de liberté. C’est dans un soupir de relâchement qu’elle a créé «Petite plage», son quatrième effort musical.

À l’aube de 2018, Ingrid St-Pierre s’est mise à composer, pour elle, à l’abri des attentes. La pression de produire un nouvel album, elle s’était envolée pour laisser toute la place au plaisir de jouer et de reconnecter. Elle a écrit en lettres attachées, dans un geste qu’elle n’avait jamais connu aussi fluide.

Ça, c’était juste avant qu’elle craque, quelque part en décembre 2017. Après deux longues années à chanter à un rythme effréné et à apprivoiser son nouveau rôle de mère, son corps a cédé. Heureusement, elle a réussi à quitter, pas à pas, cette part d’ombre pour rejaillir et écrire.

«C’est justement dans cette part d’ombre que j’ai réussi à trouver la lumière, raconte-t-elle. Il a fallu que j’atteigne le fond, un endroit que je n’avais jamais visité auparavant, pour toucher la lumière que je connais maintenant.»

«La mer», c’est la première ballade de son album, mais c’est aussi l’histoire d’une année obscure, qu’elle dépeint avec lucidité et luminosité. Une année où elle a compris que son point d’ancrage pouvait être le même que son point de bascule: la musique.

«Je me mettais beaucoup de pression et j’étais épuisée, reconnaît-elle. Je me suis demandé si j’avais toujours la force de faire de la musique et c’est là que je me suis dit que je devais utiliser cette énergie-là pour créer ce dont j’avais envie, quand j’en avais envie.»

Une femme à la mer

«Petite plage» est né de cette nécessité de créer, en toute liberté. Cet élan musical se sera soldé par neuf pièces qui viendront réchauffer la fin du mois de janvier. À ce jour, il s’agit de l’album le plus lumineux qu’elle a créé. De son propre aveu, Ingrid St-Pierre reconnaît qu’elle est plus ancrée, plus affirmée que jamais. Ça se sent dans ses propos et dans sa voix.

«C’est peut-être la trentaine, mais je suis plus terre à terre, il y a moins d’utopie, de candeur que sur mes précédents albums, tout en gardant mon côté gamine et tête en l’air», explique la chanteuse de 33 ans.

Elle sera sur la scène du Ministère, le 24 janvier prochain, avec son acolyte Philippe Brault, pour présenter au public ses nouvelles compositions. Elle prendra la route dès le début du mois de février pour aller le présenter ailleurs au Québec. Pour la première fois de sa vie, elle est en paix avec ce qui s’en vient.

«J’ai toujours été super nerveuse avant les sorties parce que j’avais peur des réactions, mais là, j’ai juste hâte. Ce n’est pas l’album qui est différent, c’est moi qui suis différente», laisse-t-elle planer en guise de conclusion.