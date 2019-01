Forum économique de Davos: la grande séduction se poursuit

Des rencontres en tête à tête avec les grands patrons d’Airbus, du groupe Volvo, d’ABB, de Suncor et d’IBM sont à l’horaire de François Legault d’ici à demain soir dans le cadre du Forum économique mondial de Davos, a appris «Le Journal de Montréal».

Après un marathon de quatre jours à Paris, où il a rencontré une trentaine de chefs d’entreprises français et le président de la République Emmanuel Macron, le premier ministre du Québec ne ralentira en rien la cadence au cours des prochains jours.

Des entretiens avec de nombreux dirigeants de sociétés, et pas les moindres, sont prévus.

Certaines des sociétés ciblées par le gouvernement Legault en prévision de Davos sont déjà bien implantées au Québec. D’autres pourraient démontrer de l’intérêt à s’y installer et ne demandent qu’à être courtisées, explique-t-on en coulisse.

La liste des invités demeure hautement confidentielle, mais «Le Journal de Montréal» a pu confirmer quelques noms de compagnies, toutes déjà présentes chez nous.

C’est le cas d’Airbus, dont le nombre d’employés québécois a bondi depuis le rachat du programme d’avion C Series de Bombardier. Le constructeur suédois Volvo fabrique des voitures, mais détient également Prévost et Nova Bus, qui emploient près de 2400 travailleurs au Québec.

ABB et IBM, deux sociétés de haute technologie, comptent elles aussi des milliers d’employés québécois.

Une première

M. Legault en sera à sa toute première participation au Forum économique mondial.

Son objectif est le même qu’à Paris : attirer davantage d’investissements étrangers au Québec, en vantant les avantages du Québec, tels que le coût et l’expertise de sa main-d’œuvre, les tarifs abordables en électricité et son rôle de «porte d’entrée» de l’Amérique du Nord pour les pays francophones.

Le PDG d’Hydro Québec, Éric Martel, ainsi que celui de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Michael Sabia, seront aussi de la partie. C’est aussi le cas d’une délégation de quatre ministres fédéraux, dont Chrystia Freeland aux Affaires étrangères et Bill Morneau, aux Finances.

Plus de 70 chefs d’État et 2000 dirigeants d’entreprises participent à ce sommet.

Tournée productive à Paris

Mardi à la conclusion de son séjour en France, François Legault a soutenu qu’il allait faire «exploser» les investissements au Québec au cours des quatre ou cinq prochaines années, promettant d’être plus «agressif» en ce sens que ses prédécesseurs.

Il a notamment livré un discours à guichet fermé devant 350 personnes d’affaires et personnalités, dont les PDG de Michelin et d’Ubisoft, et la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

«Je repars les poches pleines de cartes d’affaires», a-t-il assuré.

Son discours à forte teneur économique «a été extrêmement bien reçu», a estimé le président de la Chambre de commerce de Paris, Dominique Restino.