La pluie verglaçante pourrait ralentir le chargement

La pluie verglaçante attendue en fin de journée mercredi pourrait ralentir les opérations de chargement de la neige de la Ville de Montréal qui ont commencé lundi soir.

«C’est la vie, on doit faire avec, mais il se pourrait qu’il y ait des opérations de chargement qui doivent être ralenties voire suspendues si la pluie est vraiment importante et si ça glace partout», a indiqué la mairesse Valérie Plante lors d’un point de presse.

Les opérations étaient toujours maintenues mercredi après-midi dans la majorité des arrondissements, a indiqué le porte-parole administratif de la Ville Philippe Sabourin. Anjou, LaSalle et Pierrefonds-Roxboro avaient toutefois décidé de suspendre momentanément leur chargement. Celui-ci est complété à 47 % pour l’ensemble de la métropole.

La décision de freiner ou non le chargement sera prise par la Ville en fonction des précipitations réelles qui tomberont sur la métropole. «Si on a besoin de faire une pause au niveau du chargement pour prioriser l’épandage massif d’abrasifs et de fondants on n’hésitera pas à le faire», a soutenu M. Sabourin, précisant que la situation était suivie d’heure en heure et que la sécurité des déplacements restait la priorité.

Absorber la pluie

L’arrondissement de Ville-Marie n’a pas l’intention de déblayer tout de suite toute la neige qui doit tomber au sol mercredi. «On va essayer de ne pas toucher les rues résidentielles pour essayer d’absorber l’eau qui s’en vient et éviter des problèmes de trottoirs glacés», a expliqué Philippe Sabourin.

Les grandes artères et les rues principales de l’arrondissement restent toutefois bien déblayées et de l’abrasif est épandu.

Selon Environnement Canada, la neige doit se changer à Montréal en pluie verglaçante à la fin de la journée, puis en pluie pendant la nuit.