La prison ou l’absolution pour un homme qui a brûlé deux jeunes

Les deux victimes d’un homme qui les a sévèrement brûlés lors d’un party de «shooters» flambés ont dû quitter la salle de cour en larmes, mercredi, lorsque l’accusé a exprimé des remords en livrant une version différente des événements.

Rémy Crête, 28 ans, de Québec, a plaidé coupable en novembre à une accusation de négligence criminelle causant des lésions à Alex Bouchard Mathurin, un jeune homme de 20 ans qu’il considérait « comme son petit frère », et à Zoé (prénom fictif), une amie de 17 ans de ce dernier.

• À lire aussi: Il plaide coupable d'avoir brûlé deux amis dans un party qui a dérapé

Le soir du 29 mai 2017, à l’occasion d’un party chez Mathurin où plusieurs «shooters» flambés ont été consommés, Crête a versé de l’alcool à 94 % sur son ami, alors que Zoé était tout près.

Selon les victimes qui ont témoigné mercredi lors des représentations sur la peine, Crête a alors approché un briquet à 2 cm d’une oreille de Mathurin avant que les deux jeunes s’enflamment. L’accusé soutient de son côté qu’il tentait d’allumer une cigarette quand le drame s’est produit.

«Un cauchemar»

Les victimes ont témoigné avec émotions des conséquences de cette «tragédie».

«Ma vie a été chamboulée», a exprimé Zoé, qui arbore des cicatrices permanentes, notamment au thorax, à une épaule et au cou. Elle a subi des greffes de peau pour des brûlures aux 2e et 3e degrés.

«Je ne me suis pas remise de ce cauchemar-là. Je n’ai toujours pas compris pourquoi il a voulu nous faire du mal», a-t-elle dit, à l’instar de son ami qui a été brûlé au 2e degré profond.

«Je m’excuse de ça, j’ai beaucoup de remords», a pour sa part affirmé l’accusé, sans antécédent judiciaire, qui soutient ne plus consommer une goutte d’alcool depuis le drame.

Le procureur de la Couronne Me Matthieu Rochette réclame un an de prison, compte tenu de la gravité des infractions «qui se rapprochent plus du geste intentionnel que de l’accident».

L’avocat de l’accusé, Pierre Néron, demande une absolution conditionnelle ou, subsidiairement, une condamnation avec sursis pour ce qu’il considère «presque un accident».

Crête souhaite pouvoir retourner travailler comme préposé aux bénéficiaires. La peine sera rendue en mars.