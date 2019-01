Le ministre Champagne discute à nouveau du prolongement de la 138

Le ministre fédéral de l'Infrastructure et des collectivités, François-Philippe Champagne, souhaite voir avancer le projet de prolonger la route 138 sur la Côte-Nord.

«C’est un projet d’envergure, c’est un projet ambitieux. On parle de plus 400 kilomètres près du fleuve, donc ça amène une certaine complexité. On en rêve depuis près de 50 ou 100 ans. Aujourd’hui, on en parle. On a fait un pas significatif», a confié le ministre Champagne à TVA Nouvelles en marge d'une rencontre avec des élus locaux sur la communauté innue d'Uashat, mercredi.

Il s'agissait d'une seconde rencontre en deux mois entre les élus locaux et le ministre Champagne. Les leaders de la Cote-Nord ont profité de l'occasion pour rappeler l'importance du prolongement de la 138 pour la région et se sont dits satisfaits de l'intérêt que porte l'élu fédéral au projet.

Je pense qu'il est très présent avec nous. Il faut continuer à construire avec lui. Il connait les régions», a jugé la mairesse de Forestville, Micheline Anctil.

«Désenclaver la Côte-Nord, c'est une urgence. Ça presse!», a pour sa part rappelé le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny.

Le maire de Gros-Mécatina croit cependant que les communautés de la région devraient cesser d’attendre les engagements des gouvernements et prendre les choses en main.

«La seule façon pour qu’on réussisse à faire quelque chose, c’est de le faire nous autres. Les gouvernements peuvent réserver des sommes chaque année. Nous autres, on peut avancer les travaux et faire la construction de la route», a avancé Randy Jones.

- Avec les informations d'Alexandre Cantin, TVA Nouvelles