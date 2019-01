Coup de théâtre mardi à la Maison-Blanche : dans un tweet, le président des États-Unis a annoncé la fin des briefings à la presse, une tradition solidement ancrée dans la politique américaine, en rejetant le blâme sur l’attitude des journalistes.

Même si la tendance se dirigeait lentement, mais sûrement vers cette décision unilatérale – aucun briefing n’avait encore eu lieu en 2019 –, les journalistes ont tout de même été «déculottés» par la décision de Donald Trump, aux dires du correspondant de TVA Nouvelles à Washington, Richard Latendresse.

«Au-delà du fait que le président soit mécontent de notre comportement dans la salle de presse, il reste que les briefings, c’est quand même une institution ici aux États-Unis, explique Richard Latendresse. C’est arrivé souvent que l’administration ou le porte-parole du président ne soit pas satisfait des questions que l’on posait, mais ça revenait quand même. Tout d’un coup, le fait que lui le confirme, ça nous a un peu déculottés.»

Depuis quelque temps, l’administration Trump avait limité les journalistes à environ un seul briefing par mois. À titre comparatif, sous Obama, on avait droit en moyenne à quatre briefings par semaine.

«C’est non seulement la fréquence des briefings, mais aussi la durée de ceux-ci. Sous Obama, des briefings duraient parfois 1 h 30», rappelle Richard Latendresse.

Le correspondant souligne que ces briefings sont traditionnellement une occasion pour les journalistes d’obtenir une mise en contexte sur des décisions prises par la Maison-Blanche.

«Ça nous permettait de faire le point sur des dossiers et de mieux comprendre où on s’en allait avec ces décisions», note-t-il.

Or les rencontres entre la presse et la secrétaire Sarah Sanders avaient viré aux confrontations, notamment en raison du très faible nombre d’informations offertes par la Maison-Blanche aux médias.

«On est tellement en manque d’informations, les Américains en particulier, qu’ils [les journalistes] sont particulièrement agressifs, et le président a raison de le souligner, parce que les journalistes débordent de questions et tout de suite Sarah Sanders est sur la défensive, comme si elle devait défendre le président plutôt que d’expliquer la direction dans laquelle on s’en va», mentionne Richard Latendresse.

Le tout, rappelle-t-il, dans un climat d’improvisation totale à la Maison-Blanche. «On ne nous donne pas de réponse parce qu’ils ne savent pas quelle est la réponse. Qu’est-ce que le président va décider sur un coup de tête? Ils [les employés du service de presse] ne le savent pas plus que nous.»