Les travaux doivent finir six mois plus tard au chalet du parc La Fontaine

Les travaux de réfection du chalet du parc La Fontaine se termineront six mois plus tard que prévu alors que des retards se sont accumulés sur le chantier, causés entre autres par des problèmes d’infiltration d’eau et de design des toilettes.

Le comité exécutif a autorisé mercredi matin une dépense de 570 600 $ de plus pour le projet, ce qui fait passer le coût total du contrat de 3,9 millions $ à 4,5 millions $.

Le chantier, qui a débuté en avril, devait se terminer à la fin du mois de novembre. Plusieurs imprévus ont fait en sorte que la fin des travaux est maintenant reportée au 18 juin prochain.

«Des déficiences importantes à la structure existante et des problèmes d’infiltration d’eau par les fondations ont été découverts dans la salle de toilettes sud et des déficiences importantes à la plomberie ont été découvertes dans la salle des patineurs», explique-t-on dans des documents de la Ville, occasionnant un retard de plus d’un mois et des frais de 60 000 $.

Montréal estime que ces conditions seront probablement semblables dans les toilettes nord, ce qui ajoute 107 000 $ à la facture et pourrait prolonger les travaux d’une trentaine de jours.

Le chantier a aussi dû être stoppé en août, septembre et octobre à l’Espace La Fontaine, qui gère le bistro au rez-de-chaussée du chalet, «en raison du bruit et des vibrations incompatibles avec ses réservations de groupes».

Les services de la Ville ont également décidé de revoir le design visuel des toilettes et de la salle des patineurs, mandatant une firme en mai pour effectuer ce travail. La modification des finis a ajouté 95 jours de retard à l’échéancier et des frais de 167 000 $.

D’autres travaux

L’ingénieur en électricité a fait des erreurs et des omissions sur les plans et devis, indique la Ville, ce qui a ajouté des coûts de 101 000 $, mais aucun retard dans ce cas-là.

D’autres travaux sur le chantier, comme de la démolition additionnelle et l’ajout de toiles sur les clôtures, ont coûté 225 000 $, mais aucun retard ne s’est ajouté.