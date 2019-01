«On a des sorties de route partout», affirme Transports Québec

Les précipitations de neige plus abondantes que prévu dans la grande région de Montréal ont passablement compliqué la circulation, mercredi, en fin de journée.

«On a des sorties de route partout», affirme Caroline Marquis, porte-parole de Transports Québec.

Elle évoque notamment «un gros accident» sur la route 104, près de La Prairie, sur la Rive-Sud, qui force les automobilistes à prendre un «détour assez long».

«On demande aux gens de s’armer de patience», ajoute-t-elle.

La porte-parole soutient que tous les effectifs du ministère sont déjà au travail pour dégager les chaussées enneigées sur le réseau routier. «On a tout ce qu’on a sur le terrain présentement», précise-t-elle.

Les conditions routières devraient demeurer difficiles au cours des prochaines heures, puisque la neige devrait faire place à la pluie verglaçante au cours des prochaines heures.

«À l'approche d'un front chaud, une bande de pluie verglaçante se développera sur l'Outaouais et Montréal ce soir, souligne Environnement Canada. La pluie verglaçante progressera vers Québec cette nuit ensuite, vers l'est jeudi.»

Selon le ministère, les précipitations seront particulièrement importantes «sur les secteurs juste au nord du St-Laurent où on prévoit de 5 à 15 millimètres». «Les quantités pourraient même être plus importantes au nord de Québec, sur Charlevoix et Les Escoumins», précise-t-on dans l’avertissement émis mercredi après-midi.