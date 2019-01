Opération déneigement des toitures à Sherbrooke

Les 45 centimètres de neige de la dernière tempête sont bien visibles sur les toitures en Estrie. Avec la pluie annoncée dans les prochaines heures, plusieurs propriétaires craignent le poids de la neige. La Ville de Sherbrooke demande même à ses citoyens de vérifier l'état de leur toiture et de procéder au déneigement, si c'est nécessaire.

Bien des citoyens semblent déjà conscientisés à l'importance de déneiger leur toit. C'est le cas entre autres du propriétaire du restaurant Village Grec. Un de ses cuisiniers avait reçu mercredi après-midi la mission de déneiger.

«Normalement, je fais des brochettes! Mais aujourd'hui, avant qu'il pleuve, pendant que la neige est encore quand même belle, il faut déneiger», a confié le cuisinier Abraham Bilodeau, aperçu sur le toit du restaurant par TVA Nouvelles.

Pour ceux dont le déneigement de la toiture est la spécialité, le téléphone sonne beaucoup! Le propriétaire de Toitures D.G. déneige de quatre à cinq toitures par jour. Mieux vaut prévenir que guérir. Selon Ghislain Grenier, il est important d'enlever la neige sur son toit «en général, quand il y a des signes avant-coureurs comme des craquements ou des portes qui ferment mal».

La Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke aussi est prévoyante. Les toits d'une dizaine de ses 48 écoles seront déneigés.

La Ville de Sherbrooke donnait aussi le bon exemple mercredi en déneigeant le toit de l'hôtel de ville. Une lourde tâche d'environ six heures de travail pour deux hommes.

Une quinzaine d'employés de la Ville ont aussi à l'oeil les puisards de la ville. Une opération dégagement a eu lieu la nuit dernière et se poursuivra la nuit prochaine.

«Ça représente à peu près 500 endroits différents où on dégage les puisards. On ne fait pas l'ensemble des puisards, car il y en a quand même 15 000 dans la ville de Sherbrooke. On fait les endroits les plus bas où il y a des accumulations d'eau», a expliqué la directrice des services de l'entretien et de la voirie, Guylaine Boutin.

Dès 4 h jeudi matin, les équipes de la Ville feront aussi de l'épandage d'abrasif sur les trottoirs qui risquent d'être très glissants.