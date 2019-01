Ottawa met 5 millions $ dans le réseau de bornes électriques d'Hydro-Québec

Ottawa va faire un chèque de 5 millions $ à Hydro-Québec pour que la société d'État puisse accélérer le développement de son réseau de recharge rapide pour véhicules électriques, qui devrait en compter une centaine de plus dès cette année.

«En collaboration avec Hydro-Québec, le gouvernement s’emploie à construire le plus vaste circuit de recharge électrique au Canada pour s’assurer que les Canadiens ont accès à des solutions vertes et abordables», a déclaré Catherine McKenna, ministre de l’Environnement et du Changement climatique du pays.

Mme McKenna en a fait l'annonce en présence de la directrice Électrification des transports, Hydro-Québec, France Lampron, au Salon international de l'auto de Montréal, mercredi matin.

«Notre volonté est de bien répondre aux besoins des conducteurs de véhicules électriques qui nous ont demandé plus de bornes rapides et de rassurer les futurs acheteurs quant à la disponibilité de notre réseau», a ajouté la grande patronne de l'électrification des transports chez Hydro-Québec, France Lampron.

Trois projets

En gros, Ottawa a retenu trois projets d'Hydro-Québec totalisant 5 millions $ dans le cadre d'un programme fédéral.

Au total, une centaine de bornes rapides verront le jour, soit 10 superstations de quatre bornes, une quarantaine de bornes rapides sur la Rive-Nord et une vingtaine sur la Rive-Sud.

Rappelons que le Québec compte près de 40 000 véhicules électriques immatriculés. Le Circuit électrique dispose de plus de 1700 bornes, dont 168 bornes rapides.

DÉPLOIEMENT DE BORNES RAPIDES HIVER-PRINTEMPS 2019

Déjà en service depuis le début de l’année (22 bornes rapides):

Contrecœur (2 bornes rapides)

Repentigny (2 bornes rapides)

Saint-Apollinaire (superstation de 4 bornes rapides)

Sainte-Jeanne d'Arc (1 borne rapide)

Saint-Félicien-du-Sacré-Cœur (1 borne rapide)

Sept-Îles (2 bornes rapides)

Stoneham-de-Tewkesbury (2 bornes rapides)

Saint-Ours-Immaculée-Conception (1 borne rapide)

Laval (6 bornes rapides)

Anse Saint-Jean (1 borne rapide)

À venir d’ici la fin du printemps (49 bornes rapides) :

Laval (2 bornes rapides)

La Tuque (2 bornes rapides)

Saint-Donat (1 borne rapide)

Lachute (superstation de 4 bornes rapides)

Terrebonne (2 bornes rapides)

Saint-Michel-des-Saints (1 borne rapide)

Magog (1 borne rapide)

Donnacona (2 bornes rapides)

Les Escoumins (2 bornes rapides)

Saint-Hyacinthe (1 borne rapide)

Beaconsfield (2 bornes rapides)

Candiac (2 bornes rapides)

Pointe-aux-Trembles – Montréal (2 bornes rapides)

Saint-Eustache (2 bornes rapides)

Dégelis (1 borne rapide)

Rouyn-Noranda (1 borne rapide)

Boisbriand (2 bornes rapides)

Rosemont–La Petite-Patrie – Montréal (4 bornes rapides)

Kirkland (2 bornes rapides)

Shawinigan (superstation de 4 bornes rapides)

Saint-Alexis-des-Monts (1 borne rapide)

Beauharnois (2 bornes rapides)

LaSalle – Montréal (2 bornes rapides)

Sainte-Julienne (1 borne rapide)

Longueuil (2 bornes rapides)

Saint-Jérôme (1 borne rapide)